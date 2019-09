Primera Feria de la Salud en Speluzzi

La localidad de Speluzzi fue sede de la primera edición de la “Spe-Feria Salud y Comunidad”, donde se presentaron diversas propuestas preventivas y de trabajo, junto a integrantes de instituciones de la localidad y emprendedores, además del equipo de trabajo del Ministerio de Salud.







Formaron parte de la actividad el ministro de Salud, Mario Kohan, el presidente de la Comisión de Fomento de Speluzzi, Luis Fredes, la diputada provincial, Alicia Mayoral, la médica de la localidad, Nelda Arias, y demás autoridades locales y provinciales.

El ministro de Salud contó que es la cuarta vez que visita la localidad, “yo estoy enamorado de Speluzzi, a mí me engancharon los chicos del primario en la primera feria de salud que participé en Pico, pasé por un stand y una nena de 10 años me hizo un interrogatorio y quedé enganchado, después los vine a visitar al colegio y otra vez en una entrega de equipamiento”.

Respecto al trabajo contó que hay instructores del CODES trabajando en RCP, “este es un tema no menor, es preparar la cadena de supervivencia, es el desafío de la medicina moderna”, añadió el ministro, no sin antes hacer hincapié en que la mortalidad por muerte súbita no pudo jamás ser controlada y es la principal causa de muerte en el mundo.

La Pampa es la primera provincia en el país que reglamentó la Ley de Muerte Súbita, “y nosotros somos, como Ministerio, autoridad de aplicación, por lo que al mismo tiempo en que entrenamos personal también vamos a los lugares a decir cuántos desfibriladores deben tener”.

Finalmente remarcó como uno de los objetivos del Ministerio de Salud la labor de la Telemedicina, tratando de cambiar el paradigma de atender al paciente cuando va a ver al médico, “los médicos hemos fracasado en la prevención de las enfermedades cardiovasculares”.

Luis Fredes

El presidente de la Comisión de Fomento de Speluzzi, Luis Fredes, explicó que se fue creciendo de a poco con la incorporación de profesionales, “tener a la doctora Nelda Arias hoy de forma permanente en Speluzzi es importante, tenemos una enfermera, pero ya explicaba que la localidad tiene un crecimiento muy progresivo y estamos necesitando otra enfermera más para la posta, porque cuando la enfermera tiene que salir al campo o ir a General Pico en una ambulancia nos quedamos sin nadie”.

En ese marco, Fredes contó que hay un loteo de 188 terrenos en la localidad, por lo que daría la posibilidad crear otro Speluzzi en poco tiempo, “lo que hace que nos preocupemos y ocupemos de pensar en ese crecimiento. Confío en que podemos charlar para conseguir otra enfermera”.

Alicia Mayoral

La diputada provincial Alicia Mayoral destacó el empuje de Speluzzi, “ellos empujan con acciones concretas, esto es una demostración de que la Posta de Salud y Fredes permiten una visibilización de todo lo que hay en Speluzzi”.

“Es justo lo que dice de la enfermera y del recurso humano, tenemos un Ejecutivo que responde, que sabe cómo trabajan y que esto va en crecimiento”, añadió Mayoral.

Nelda Arias

La médica a cargo del Centro de Salud contó que la idea surgió a partir de una encuesta de salud. “Junto con la intendencia hicimos una encuesta para tener datos poblacionales y un diagnóstico de situación. Luego dijimos por qué no cerramos con una feria de salud y mostramos a la gente lo que hacemos”.

“Tenemos una ambulancia con enfermera y chofer de guardia las 24 horas, tenemos muchas opciones y queríamos mostrarlo a la sociedad”, concluyó Nelda Arias.