Se entregaron viviendas y firmaron nuevos convenios para seguir construyendo futuro en Villa Mirasol

Cuatro familias de Villa Mirasol recibieron hoy las llaves de sus viviendas, construidas con fondos provinciales a través del Plan Mi Casa.

Además, se firmó un convenio con el municipio para la construcción de dos nuevas unidades habitacionales. La presidenta del IPAV, Erica Riboyra, remarcó: “Mientras otros cierran puertas y fomentan el individualismo, nosotros vamos a seguir acompañando a las familias pampeanas. No tengan dudas: es el trabajo en conjunto, el trabajo colectivo, lo que nos va a sacar adelante”.

El acto de entrega se llevó a cabo junto a familias, vecinos y vecinas que se acercaron para compartir este momento. Estuvo encabezado por el ministro de Gobierno y Asuntos Municipales, Pascual Fernández; el subsecretario Rogelio Schanton, la presidenta del IPAV y el intendente anfitrión, Lucas Laguna. También participaron intendentas e intendentes que firmaron convenios para avanzar con más soluciones habitacionales.

La titular del organismo destacó en su discurso el acompañamiento de la comunidad, “es hermoso que nos acompañen junto a las instituciones locales, porque hablamos de abrir puertas, y miren qué diferencia con el Gobierno nacional, donde esperaron hasta el último momento para cerrar organismos. Mientras algunos recortan derechos, La Pampa está viendo cómo abrir más puertas para más familias. Detrás de cada familia que recibe su vivienda hay una gran lucha, como también la hay detrás de cada familia que espera tener su propia casa. ¡Y qué distinto es ver, para cada una de esas familias, cómo desde la provincia se trabaja para que puedan cumplir sus sueños, mientras otros cierran puertas y quitan derechos!”.



Más adelante, agregó: “Confiamos en que vamos a seguir acompañando a cada una de nuestras familias, porque son quienes más lo necesitan, quienes esperan una oportunidad. Por eso trabajamos para que las viviendas sean accesibles, que puedan pagar las cuotas, como lo hacemos con los créditos Llegar a Casa, gracias a los cuales 700 familias más podrán construir sus casas. Por eso quiero pedirles a quienes hoy reciben sus casas que también ayuden a que se puedan construir más viviendas en toda La Pampa, cumpliendo con la responsabilidad del pago de las cuotas. Y les quiero contar que en Villa Mirasol vamos a construir otras dos viviendas”.

Finalmente reflexionó que “es muy difícil, hoy en la Argentina, ver cómo cada vez se piensa más en lo individual, donde dejamos de pensar en el otro, donde parece que está bien agredirnos unos a otros. Por eso es tan importante valorar esto que sentimos en este momento: la alegría de compartir, la alegría de saber que estamos todos juntos. Quiero agradecerles mucho a todos, a toda la localidad, por confiar en el conjunto y en el trabajo colectivo para salir adelante”.

Equilibrio para crecer

El intendente remarcó la alegría de celebrar el acto de entrega, “la entrega de viviendas es una de las obras más importantes. La semana pasada inauguramos la Residencia para Adultos, y no salimos de una felicidad que entramos en otra, quiero agradecer al ministro Pascual Fernández que hoy está presente y también nos acompañó aquel día. Para nosotros hay una palabra que es muy importante, y es equilibrio, tratamos de hacer obras, que los chicos hagan deportes, que tengamos lugares de esparcimiento, entonces siguiendo la línea del Gobierno provincial, tratamos de tener un equilibrio, vemos que la Provincia invierte en todos los aspectos, no así como lo hace el Gobierno nacional, el que festeja un equilibrio fiscal de Nación no creo que este festejando nada nuevo, porque La Pampa hace rato que lo tiene, hace años lo tiene, y gracias a ese equilibrio hoy podemos inaugurar y entregar cuatro viviendas en Villa Mirasol, más las que se van a concretar a través del convenio que vamos firmar esta mañana».

Consciencia y compromiso

En representación de las familias adjudicatarias, Brenda compartió unas palabras llenas de emoción y compromiso: “Quiero aprovechar para concientizar y alentar el pago de las cuotas, porque es lo que nos permite que más familias que están esperando esta posibilidad puedan estar cumpliendo este sueño. Agradecer a todos los que nos han ayudado durante este tiempo, en especial a mi familia, que nos abrió la puerta para que nosotros pudiéramos tener un lugar donde estar los últimos meses, mientras esperábamos por tener nuestra propia casa. Y por suerte, hoy podemos decir que esa espera llegó a su fin”.