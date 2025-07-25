Ziliotto entregó 20 viviendas en Alta Italia y anunció la construcción de otras 8 casas

También inauguró una nueva red eléctrica para el barrio y se convinieron soluciones habitacionales para 10 localidades de la provincia. Ziliotto destacó la fortaleza del modelo pampeano basado en el trabajo conjunto con todos los municipios, sin distinción política. “En La Pampa tenemos la capacidad de mirar más allá de las diferencias. Cada pueblo tiene necesidades, y es nuestra responsabilidad darles respuesta”, afirmó.

El gobernador Sergio Ziliotto encabezó este viernes, junto al intendente Hernán Gaggioli, el acto de entrega de 20 viviendas del Plan Provincial “Mi Casa” en la localidad de Alta Italia. Anunció la firma de un convenio para la construcción de otras ocho unidades habitacionales y dejó inaugurada la red de baja tensión preensamblada que llevó energía eléctrica al nuevo barrio y ese sector de la localidad, obra para la cual, Provincia le entregó a la Cooperativa de Provisión de Electricidad, Obras y Servicios Públicos de Ingeniero Luiggi un subsidio de $ 41.904.881,36 que le permitió ejecutarla.

Ziliotto: «Dar respuestas a las necesidades»

Durante su discurso, Ziliotto remarcó el compromiso del Gobierno Provincial con el derecho a la vivienda y con una mirada federal e inclusiva, aún en tiempos de dificultades económicas. “Estar aquí en Alta Italia tiene un sabor distinto porque venimos nada más ni nada menos que a entregar dignidad, no solo viviendas. Hoy, 20 familias acceden al derecho de tener una casa propia, como cientos lo hacen en cada rincón de la provincia”, expresó.

En ese sentido, subrayó que “si hay algo que tenemos en la provincia de La Pampa es la capacidad de mirar mucho más allá de cualquier diferencia política”. Y valoró que “en cada pueblo hay necesidades y es nuestra responsabilidad darles respuesta”.

Reivindicó el trabajo conjunto entre la Provincia y todos los municipios, “sean del signo político que sean”, como uno de los pilares del modelo pampeano. “Hemos logrado una comunidad de trabajo y una comunicación permanente para resolver los problemas. Y más aún en tiempos difíciles, donde se siente el enorme abandono del Gobierno Nacional”, expuso.

“Día a día se achican los aportes nacionales para obras y viviendas, y lo único que reclamamos es lo que legítimamente corresponde a cada pampeano cuando paga un impuesto”, afirmó.

También subrayó la decisión política de continuar las obras que fueron abandonadas por el Gobierno Nacional: “Yo no podía dejar la obra de las cloacas aquí en Alta Italia a mitad de camino. Por más que Nación abandonó el financiamiento, decidimos hacerlo con recursos provinciales. Es una obra que le cambiará la vida a muchas familias, desde el punto de vista de la salud, porque significa un sistema de saneamiento de primer nivel”.

En esa misma línea, anunció la firma del convenio para la construcción de otras ocho viviendas en la localidad y recordó que aún hay más de 200 familias que esperan acceder a una solución habitacional. “Ese debe ser nuestro norte: el del gobierno provincial y también el de las 20 familias que hoy reciben una vivienda. Hoy se mira el futuro de otra manera, pero también empieza la etapa de la responsabilidad, de cumplir con la cuota para que otras familias puedan acceder a este derecho”, señaló.

Defendió el sistema solidario del Plan Mi Casa, que articula esfuerzos entre Provincia y municipios: “Hacer viviendas en La Pampa es algo que está internalizado hace muchos años. Lo hemos logrado junto con los municipios, como en este caso con Alta Italia, donde las casas se construyeron con mano de obra local, movilizando la economía de la localidad, y donde se definieron localmente los adjudicatarios”.

Finalmente, el gobernador hizo un llamado a sostener el modelo pampeano frente a los embates del ajuste nacional: “Nos quieren colonizar con el odio desde los grandes centros de poder. Demostremos que en La Pampa nos une la lucha por una mejor calidad de vida y la defensa de nuestra provincia. Construyamos respeto, comunidad, hogares con valores y no solo ladrillos”.

Gaggioli: «es posible trabajar unidos»

Durante el acto también tomó la palabra el intendente Hernán Gaggioli, quien destacó la magnitud del logro colectivo: “Hoy es un día que queda grabado en la memoria de nuestro pueblo, que no solo celebra lo presente, sino que también nos impulsa hacia un futuro de más oportunidades. Esto no es un simple acto de entrega de viviendas, es la materialización de un sueño colectivo”, expresó.

“Lo que hoy ven como hogares, hace no mucho tiempo era un descampado sin servicios ni estructura. Con una decisión política clara, transformamos ese vacío en una oportunidad, y con mucho trabajo lo convertimos en realidad”, dijo.

Remarcó que este avance forma parte de un proceso más amplio de crecimiento: “Hoy vemos el pueblo atravesado de múltiples obras en ejecución. Cada una tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de todos ustedes”, sostuvo. Y destacó el rol del Gobierno Provincial en ese proceso: “Nuestra gestión, los trabajadores municipales, las cooperativas y privadas, y principalmente el acompañamiento del gobierno provincial, han hecho esto posible”.

Con una mirada puesta en el trabajo conjunto, Gaggioli hizo un reconocimiento explícito al modelo pampeano: “En tiempos donde a veces priman las diferencias, acá en La Pampa, en Alta Italia, demostramos que es posible trabajar unidos por una muy buena causa. Este es un claro ejemplo de nuestro gobierno provincial, de entender que por encima de cualquier diferencia está el compromiso con cada altaitaliense”.

Adjudicataria

Geraldine, una de las adjudicatarias, dijo que «hoy nos reúne un momento profundamente emotivo. La entrega de una vivienda no es simplemente la entrega de una estructura de ladrillos, es la concreción de un anhelo, la posibilidad de comenzar o continuar con una vida digna, seguridad y esperanza”.

Describió su futura casa como “un lugar donde cada mañana tendrá un olorcito a pan tostado y a mates compartidos, donde los más chicos correrán por los pasillos y las tareas escolares se harán en la mesa de la cocina. Un refugio donde se celebrarán cumpleaños, donde habrá abrazos en los días más difíciles, y donde cada familia pondrá su sello, su historia y su corazón”.

“Cada una de estas llaves simboliza más que un acceso a un espacio físico. Representa un sueño hecho realidad, conjuntamente con un compromiso de un Estado que entiende que el derecho a una vivienda digna es también un derecho a una vida mejor”, expresó emocionada.

Y concluyó: “Este acto tiene una carga especial, porque estamos aquí para celebrar el comienzo de una nueva etapa. Que cada hogar que hoy se abre sea sinónimo de paz, abrigo y felicidad”.

Soluciones habitacionales

Como parte de la jornada, en la sede del municipio de Alta Italia se firmó también una nueva etapa del programa Soluciones Habitacionales, a través del cual 10 localidades pampeanas accederán a fondos por un total de 100 millones de pesos destinados a obras de mejora habitacional. Cada municipio o comisión de fomento recibirá 10 millones de pesos provenientes de la Ley de Descentralización, con el objetivo de mejorar la calidad de vida de las familias pampeanas mediante la construcción, refacción, ampliación y recuperación de viviendas.

Firmaron convenio los intendentes Hernán Gaggioli (Alta Italia), José Luis Gallotti (Bernardo Larroudé), Ariel Bogino (Embajador Martini), Agustina García (Intendente Alvear), Carlos Marchisio (Metileo), Damián Escurero (Parera) y Jorge Sosa (Arata); y los presidentes de Comisiones de Fomento Gabriel Ramello (Adolfo Van Praet), Oscar Canonero (Falucho) y Juan Pablo Resio (Quetrequén).

Este programa se canaliza exclusivamente a través de los gobiernos locales, que tienen a su cargo la administración de fondos, ejecución de obras y recuperación de créditos, con un enfoque solidario y descentralizado para llegar con soluciones concretas a las comunidades más necesitadas.