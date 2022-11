Ziliotto inauguró obras en el Aeropuerto de Santa Rosa: más seguridad y mayor actividad económica

“La Pampa necesita, para seguir desarrollando su economía, en el marco de una articulación público-privada, obras de esta magnitud” afirmó el gobernador Sergio Ziliotto, esta mañana, al dejar inauguradas la nueva pista y el balizamiento del Aeropuerto de Santa Rosa, junto a funcionarios nacionales y al CEO de Aeropuertos Argentina 2000.

El gobernador Sergio Ziliotto recibió, esta mañana, en las instalaciones del Aeropuerto de Santa Rosa, al secretario de Gestión de Transporte de la Nación, Diego Giuliano; al vicepresidente del ORSNA, Fernando Muriel; y al CEO de Aeropuertos Argentina 2000, Daniel Ketchibachian. Acompañaron al mandatario pampeano el vicegobernador, Mariano Fernández; el intendente de Santa Rosa, Luciano di Nápoli; la vicepresidenta primera de la Cámara de Diputados, Alicia Mayoral; el ministro de Obras y Servicios Públicos, Julio Rojo; la delegada de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte, Mariel Schwert; funcionarios provinciales; y senadores, diputados y concejales.

Ziliotto dio la bienvenida a las autoridades nacionales y expresó su alegría por su llegada a La Pampa: “no como una cuestión coyuntural o esporádica, sino porque es una matriz que atraviesa todo el Gobierno nacional el recorrer las provincias, y especialmente trayendo soluciones a La Pampa, ante las demandas de la sociedad y en el marco de una agenda federal, en un país federal”.



Federalismo y obras de magnitud

“En esta inauguración -dijo Ziliotto- se hace evidente cómo considera el Gobierno nacional a cada una y cada uno de los argentinos. Porque es necesario incluir buscando el desarrollo armónico de todo el país. Esta obra genera: mayor actividad económica y más turismo”.

Enfatizó también que “no debemos olvidar que estamos en una capital de Provincia, y que estuvimos relegados, porque en la gestión anterior todas y todos los argentinos aportaron para que se hicieran obras en el AMBA. Por eso, desde un primer momento con Luciano, -di Nápoli- nos pusimos al frente para hacer realidad esta obra”.

El Gobernador apeló a la memoria y puntualizó que “esta obra se anunció muchas veces. Vinieron muchos funcionarios nacionales a anunciar, pero los aquí presentes son los primeros funcionarios nacionales que vienen a inaugurarla. Hay una enorme diferencia”.

También destacó el mandatario que tanto el ORSNA como el Ministerio de Transporte “entendieron que La Pampa necesita, para seguir desarrollando su economía, en el marco de una articulación público-privada, obras de esta magnitud”.

Y expresó que “no queda más que agradecer y mostrarles lo que en una semana estaremos licitando: una Terminal de Ómnibus acorde a una capital de Provincia, que se concretará con el esfuerzo de la Provincia y del Gobierno nacional”.

Ziliotto finalizó su discurso asegurando que “hay un Gobierno que nos mira en igualdad de condiciones. Para algunos somos una insignificancia desde el punto de vista electoral, en tanto que para otros tenemos una gran magnitud desde el punto de vista del desarrollo armónico de cada rincón de la República Argentina”.



La integración como base de la gestión

El secretario Diego Giuliano acercó los saludos del ministro (de Transporte de la Nación) Alexis Guerrera y expresó su voluntad de “compartir esta alegría, porque estamos en una de las 24 capitales que tiene la Argentina y entendemos al país como un país federal. Por eso inauguramos esta obra que es gestión del Gobierno nacional, pero que tiene una participación provincial muy fuerte, con una gestión del Gobernador que acompañó este proceso y el desarrollo de esta conquista”.

“Esta pista que hoy se renueva se verá finalizará con la terminal, que está en obras. Ver a la Argentina en obras es muy emocionante para todos” subrayó el secretario de Gestión de Transporte, quien recordó que la pista fue inaugurada en 1949 por el general Perón “y se relaciona con una visión de país que tiene que integrarse, desarrollarse y conectar. Es uno de los desafíos más grandes que tiene nuestra gestión de Gobierno”.



“Lo que no puede fallar”

“Es una alegría enorme estar inaugurando esta obra tan importante para el sistema nacional” dijo Daniel Ketchibachian. “Tal vez son obras que no se ven tanto, pero son la base de la pirámide de la aviación -expresó el CEO de Aeropuertos Argentina 2000-, son seguridad operacional, lo que no puede fallar y lo que nos enorgullece, porque se trata de una obra nueva, con un sistema de balizamiento nuevo, un nivel de seguridad internacional y una capacidad que no es común ni en otras provincias ni en el mundo”.

Destacó también que “estamos en las vísperas de una obra que sí se ve: la Terminal. Estamos muy contentos porque es un Aeropuerto que se lo merece, y es fundamental para la economía regional en cuanto a lo que genera en puestos de trabajo, más de 200 personas trabajando en la pista; y la posibilidad de movimiento económico. Aeropuertos Argentina 2000 está para mejorar la infraestructura en todo el país, con un trabajo mancomunado entre lo público y lo privado. Esta obra es fruto de ese trabajo y por eso hoy es una realidad”, concluyó.



Sinergia público-privada

El vicepresidente del Organismo Regulador del Sistema Nacional de Aeropuertos (ORSNA), Fernando Muriel aseveró que “no se podría haber hecho esta obra sin la cláusula de renovación del contrato, porque el macrismo había gastado casi toda la inversión en el AMBA, eso dejó a los aeropuertos del interior sin ninguna intervención por parte del Estado o del privado”.

Y aclaró que “en lo aeroportuario hay una sinergia entre lo público y lo privado que a veces es tensa, a veces sencilla; pero que siempre busca el desarrollo de las economías regionales. La inversión total en Santa Rosa -detalló-, incluyendo la Terminal, es de 4.000 millones de pesos”.



Detalle de la obra

La obra mantuvo cerrado el aeropuerto local desde el 1º de septiembre. Tanto la rehabilitación de la pista, rodajes y plataforma, como el nuevo sistema de balizamiento, que brindará seguridad para las operaciones durante las 24 horas; fueron finalizados en tiempo y forma, con un presupuesto $1.442.672.054.- Resta concretar la remodelación y ampliación de la Terminal de Pasajeros, que ya está en construcción.